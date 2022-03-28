Переговоры РФ и Украины: российская делегация прилетела в Стамбул

Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в понедельник в Стамбуле. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в 16:08 мск.

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Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что в ходе телефонных переговоров он и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В канцелярии турецкого лидера уточнили, что об этом договорились лично президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", – говорится в сообщении.

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров российской и украинской сторон пройдет в очном формате 29–30 марта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что

переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны. По его словам, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Кроме того, он отмечал, что США невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее. По словам Лаврова, Киев держат за руку американские коллеги, рассчитывающие продолжать поставки оружия на Украину.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», – передает его слова РИА «Новости».

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

«Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций», – сказал министр.

Лавров при этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским

«Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», – сказал глава МИД.

Он отметил, что сейчас «ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?», это сейчас просто будет контрпродуктивно».

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

Очный раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию кризиса начнется в Стамбуле 29 марта в 10:00. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление члена украинской делегации, депутата Верховной Рады Давида Арахамию.

Ранее аналогичную дату встречи называл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Время начала переговоров он не уточнял. Также, по словам представителя Кремля, говорить о существенном прогрессе по итогам прошедших бесед пока не приходится.

Последние несколько недель члены украинской и российской делегации обсуждали вопросы урегулирования вооруженного конфликта в режиме онлайн.

Каких-либо договоренностей о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которых настаивала украинская сторона, заключено не было.

РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Эти переговоры продолжались. И сейчас продолжаются, вот они будут возобновляться буквально сегодня или завтра в Стамбуле, уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом", - сказал он.

По словам министра, приоритетной целью Москвы на переговорах является прекращение страданий людей в Донбассе, который долгое время подвергался обстрелам.

"Прежде всего это прекращение убийства мирных граждан в Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как в Донбассе происходят бомбежки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов, поликлиник, жилых домов", - сказал он.

РФ стремится к тому, чтобы Украина перестала "осваиваться Западом, североатлантическим альянсом в военном плане", заявил Лавров.

"Мы обязаны сделать так, чтобы Украина <…> перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно и пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации", - добавил глава МИД РФ.

Шансы на заключение договоренности между Россией и Украиной существуют, так как западные страны начали осознавать свои грубейшие ошибки, считает министр иностранных дел России.

"Я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно присутствует, хотя по понятным причинам они это вслух едва ли скажут", - сказал он.

Место проведения переговоров

Отвечая на вопрос, может ли Белград стать площадкой для переговоров делегаций России и Украины, Лавров отметил, что сейчас достигнута договоренность о встрече в Стамбуле, которая "отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны".

"Мы будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград", - указал глава российского дипведомства.

По словам министра, место для переговоров "должно быть приемлемо для обеих команд".

"Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам: трудно было встречаться напрямую, несколько было проведено видеоконференций, - продолжил он. - Белград, я считаю, прекрасный город с точки зрения его позиции и статуса. Он вполне подходит для любых переговоров и любого уровня".

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести переговоры 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера Тайипа Эрдогана сообщила, что в ходе телефонных переговоров он и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже стороны встречались очно еще два раза, а также проводили встречи в онлайн-формате.

Россия не хотела бы видеть «челночную дипломатию» с участием западных представителей на переговорах с Украиной. Об этом заявил сегодня, 28 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ, передаёт ТАСС.

«Никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске», - заявил Лавров.

По словам министра, существует множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами, и поэтому Москва не испытывает к ним доверия.

Сергей Лавров напомнил, как в феврале 2014 года ЕС выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозицией, что было вершиной дипломатии.

«Наутро оппозиция плюнула на эту дипломатию, и ЕС вынужден был эту ситуацию проглотить. Затем дипломатия достигла новых высот, как это было в феврале 2015 года в Минске. Подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу, - отметил глава МИД. - И ЕС полностью доказал свою несостоятельность как организации, которая способна выполнить то, о чём договаривается».

Напомним, что очередной очный раунд российско-украинских переговоров пройдёт в Стамбуле 29-30 марта. Стороны будут представлены делегациями. Переговоры лидеров России и Украины, по мнению МИД РФ, могут быть сейчас контрпродуктивны.

Встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле не будет. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, какого-либо продвижения по организации встречи лидеров государств нет.

— Нет, продвижения нет, — передает слова Пескова РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

Аргументы Москвы по вопросам безопасности должны быть услышаны, заявил представитель турецкого лидера и его советник Ибрагим Калын, передаёт NTV. По его мнению, необходимо продолжать диалог с российской стороной для урегулирования ситуации.

Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае? — сказал Калын.

Он добавил, что Турция предпринимает усилия для разрешения конфликта между Россией и Украиной дипломатическом путём. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время намерен вновь встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Мы делаем всё возможное для мира, наш президент два-три раза встречался и с Зеленским, и с Путиным. В ближайшие дни он снова встретится с Путиным, — сказал представитель Эрдогана.