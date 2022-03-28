«Единая Россия» предложила расширить действие «Пушкинской карты»

«В сегодняшних условиях, когда Западом объявлена беспрецедентная война не только нашей экономике и политике, но и всей русской культуре, вносимое предложение мне представляется особенно значимым и показательным. Они блокируют нашу культуру, они пытаются исключать имена классиков литературы, музыки, изобразительного искусства, а мы напротив, тех иностранцев, что учатся сегодня у нас, приобщаем к нашей культуре, погружаем их в то, что близко нам всем», - подчеркнул Хинштейн.