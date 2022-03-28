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33 минуты назад

«Единая Россия» предложила расширить действие «Пушкинской карты» на иностранных студентов в РФ

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Единая Россия» предлагает распространить действие «Пушкинской карты» на иностранных студентов в российских вузах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Единая Россия» предложила расширить действие «Пушкинской карты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единая Россия» предлагает распространить действие «Пушкинской карты» на иностранных студентов, которые учатся в российских вузах», - говорится в сообщении.

Как сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, действие «Пушкинской карты» будет распространяться и на студентов бюджетной формы обучения, это чуть более 30 тыс. студентов. Инициатива поддержана профильными министерствами и ведомствами.

«В сегодняшних условиях, когда Западом объявлена беспрецедентная война не только нашей экономике и политике, но и всей русской культуре, вносимое предложение мне представляется особенно значимым и показательным. Они блокируют нашу культуру, они пытаются исключать имена классиков литературы, музыки, изобразительного искусства, а мы напротив, тех иностранцев, что учатся сегодня у нас, приобщаем к нашей культуре, погружаем их в то, что близко нам всем», - подчеркнул Хинштейн.

Политика,Александр Хинштейн,Единая Россия,
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