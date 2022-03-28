Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной

Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в понедельник в Стамбуле. Об этом сообщила газета Sabah.

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По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в 16:08 мск.

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что в ходе телефонных переговоров он и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.