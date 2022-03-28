В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
20 минут назад

МИД России сообщил о высылке трех дипломатов Словакии

Елена Прошина

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на высылку в марте трех сотрудников посольства РФ в Словакии приняло решение объявить персонами нон грата трех дипломатов диппредставительства республики в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД РФ высылает трех дипломатов европейской страны
Фото: ТАССТАСС

«28 марта в МИД России был вызван посол Словакии в РФ Любомир Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте 2022 года трех сотрудников посольства в республике приняла решение объявить персонами нон грата трех словацких дипломатов в Москве. Им предписано покинуть территорию России в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главе словацкой дипмиссии также был выражен протест в связи с препятствованием в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию.

Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением

Кроме того в МИД РФ Регаку «жестко указали на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов» в республике.

Политика,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители