МИД РФ высылает трех дипломатов европейской страны

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на высылку в марте трех сотрудников посольства РФ в Словакии приняло решение объявить персонами нон грата трех дипломатов диппредставительства республики в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«28 марта в МИД России был вызван посол Словакии в РФ Любомир Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте 2022 года трех сотрудников посольства в республике приняла решение объявить персонами нон грата трех словацких дипломатов в Москве. Им предписано покинуть территорию России в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главе словацкой дипмиссии также был выражен протест в связи с препятствованием в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию.