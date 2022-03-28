РФ завершает сбор доказательств по военно-биологической деятельности США на Украине

"В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир, наконец, увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал секретарь СБ России.