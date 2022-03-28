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1 час назад

РФ завершает сбор доказательств по военно-биологической деятельности США на Украине

ТАССТАССиещё 1

Доказательства, собранные Россией о работе биолабораторий США на Украине, покажут миру, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха.

РФ завершает сбор доказательств по военно-биологической деятельности США на Украине
Фото: Fotolia Fotolia

Об этом в понедельник заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на встрече с гендиректором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.

"В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир, наконец, увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал секретарь СБ России.

Политика,Николай Патрушев,
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