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45 минут назад

Лавров заявил, что страны Запада дошли до прямого бандитизма против России

ТАССТАССиещё 7

Страны Запада в русофобском угаре не просто нарушают нормы международного общения, но и доходят до прямого бандитизма в отношении России, в том числе конфискуя частную собственность. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Лавров заявил, что страны Запада дошли до прямого бандитизма против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма - конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере", - указал глава дипведомства.

При этом, как отметил министр, речь идет о тех, кто "за последние 20 лет неоднократно предпринимал агрессивные действия в отношении Югославии, Ирака и Ливии, разрушая города, подвергая их ковровым бомбардировкам, уничтожая сотни тысяч людей".

"Это делают те же люди, которые восемь лет просто закрывали глаза на страдания жителей Донбасса от действий Вооруженных сил Украины и неонацистских атак так называемых добровольческих батальонов", - продолжил он.

По его словам, никакой шантаж и угрозы не заставят Россию отказаться от суверенитета.

"Убежден, что никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас отказаться от суверенитета, самостоятельности, отречься от нашей многовековой истории, от завещанного нам предшественниками богатейшего духовного наследия", - отметил Лавров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Единая Россия,ЕС,
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