Лавров заявил, что страны Запада дошли до прямого бандитизма против России

Страны Запада в русофобском угаре не просто нарушают нормы международного общения, но и доходят до прямого бандитизма в отношении России, в том числе конфискуя частную собственность. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

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"Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма - конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере", - указал глава дипведомства.

При этом, как отметил министр, речь идет о тех, кто "за последние 20 лет неоднократно предпринимал агрессивные действия в отношении Югославии, Ирака и Ливии, разрушая города, подвергая их ковровым бомбардировкам, уничтожая сотни тысяч людей".

"Это делают те же люди, которые восемь лет просто закрывали глаза на страдания жителей Донбасса от действий Вооруженных сил Украины и неонацистских атак так называемых добровольческих батальонов", - продолжил он.

По его словам, никакой шантаж и угрозы не заставят Россию отказаться от суверенитета.

"Убежден, что никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас отказаться от суверенитета, самостоятельности, отречься от нашей многовековой истории, от завещанного нам предшественниками богатейшего духовного наследия", - отметил Лавров.