Лавров сообщил о подготовке указа об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных стран»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти готовят указ, который предусматривает ограничение въезда в РФ граждан из «недружественных стран». Вместе с тем, отметил Лавров, для граждан третьих государств и лиц без гражданства принято решения облегчить порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои государства.