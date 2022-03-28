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49 минут назад

Лавров сообщил о подготовке указа об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных стран»

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 6

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти готовят указ, который предусматривает ограничение въезда в РФ граждан из «недружественных стран». Вместе с тем, отметил Лавров, для граждан третьих государств и лиц без гражданства принято решения облегчить порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои государства.

Лавров сообщил о подготовке указа об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных стран»
Фото: ТРК ЗВЕЗДАТРК ЗВЕЗДА

«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», - сказал глава МИД РФ на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Кроме того, Сергей Лавров в рамках заседания отметил, что в отношениях с Россией западные страны дошли до конфискаций имущества, презрению свободы слова, нарушения норм международного общения. По словам министра, данные действия сравнимы с государственным бандитизмом.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Единая Россия,
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