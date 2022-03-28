Песков назвал заявления на ток-шоу «частным мнением»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания о спецоперации на Украине в эфире телешоу частными мнениями. Он подчеркнул, что ориентироваться необходимо на заявления российского Минобороны. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы слышим каждый день заявления представителей нашего Минобороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, а давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегий участникам этих телевизионных мероприятий», – заявил Песков.
Представитель Кремля заметил, что к заявлениям на телепередачах нужно относиться, как «к обмену мнениями частных лиц». По его словам, некоторые эксперты обладают специальными знаниями, а «кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями».
Ранее Минообороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения систем залпового огня «Град» ВСУ. Их местоположение было разведано с помощью беспилотных летательных аппаратов. На кадрах видно, что по позициям противника нанесен удар высокоточным оружием, в результате чего системы залпового огня ВСУ и боеприпасы к ним были уничтожены.