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1 час назад

Песков назвал заявления на ток-шоу «частным мнением»

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания о спецоперации на Украине в эфире телешоу частными мнениями. Он подчеркнул, что ориентироваться необходимо на заявления российского Минобороны. Об этом сообщают РИА Новости.

Песков назвал заявления на ток-шоу «частным мнением»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы слышим каждый день заявления представителей нашего Минобороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, а давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегий участникам этих телевизионных мероприятий», – заявил Песков.

Представитель Кремля заметил, что к заявлениям на телепередачах нужно относиться, как «к обмену мнениями частных лиц». По его словам, некоторые эксперты обладают специальными знаниями, а «кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями».

Ранее Минообороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения систем залпового огня «Град» ВСУ. Их местоположение было разведано с помощью беспилотных летательных аппаратов. На кадрах видно, что по позициям противника нанесен удар высокоточным оружием, в результате чего системы залпового огня ВСУ и боеприпасы к ним были уничтожены.

Политика,Дмитрий Песков,
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