Песков назвал заявления на ток-шоу «частным мнением»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания о спецоперации на Украине в эфире телешоу частными мнениями. Он подчеркнул, что ориентироваться необходимо на заявления российского Минобороны. Об этом сообщают РИА Новости.

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«Мы слышим каждый день заявления представителей нашего Минобороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, а давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегий участникам этих телевизионных мероприятий», – заявил Песков.

Представитель Кремля заметил, что к заявлениям на телепередачах нужно относиться, как «к обмену мнениями частных лиц». По его словам, некоторые эксперты обладают специальными знаниями, а «кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями».