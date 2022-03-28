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56 минут назад

В Госдуму внесен проект о статусе соотечественников за рубежом только для владеющих русским языком

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается считать соотечественниками за рубежом только тех, кто владеет русским языком. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В Госдуму внесен законопроект об изменении понятия "соотечественник" для проживающих за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В предлагаемое понятие «соотечественник» включено условие владения соотечественником русским языком, как государственным языком Российской Федерации, что является необходимым условием соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом», - говорится в сообщении.

Автор законодательной инициативы уверен, что «если государство заботится о тех, кто, проживая за рубежом, сохраняет общероссийскую культурную идентичность, одним из составляющих которой является знание общего для всех россиян языка - государственного языка России, то, естественно, в понятие «соотечественник» включить условие владения русским языком».

Также законопроектом предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России.

Политика,Константин Затулин,Единая Россия,Госдума,
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