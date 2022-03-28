В Кремле прокомментировали видео с издевательствами над военными

В Кремле видели кадры пыток российских военнопленных, причастные к таким действиям должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее в интернете были распространены кадры, на которых россиянам прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими.

«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться - вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке», - заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все, кто принимал участие в пытках должны понести ответственность за свои действия.

Ранее глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко заявил в эфире одной из украинских программ, что приказал врачам кастрировать российских солдат, которые были ранены и попали в плен. Глава СК России распорядился в срочном порядке возбудить уголовное дело против Друзенко. После этого глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» объяснил свои слова эмоциями и заверил, что кастрировать никто никого не будет.