В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

В Кремле прокомментировали видео с издевательствами над российскими военнослужащими

Никита Бородкин

В Кремле видели кадры пыток российских военнопленных, причастные к таким действиям должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле прокомментировали видео с издевательствами над военными
Фото: ТАССТАСС

Ранее в интернете были распространены кадры, на которых россиянам прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими.

«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться - вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке», - заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все, кто принимал участие в пытках должны понести ответственность за свои действия.

Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением

Ранее глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко заявил в эфире одной из украинских программ, что приказал врачам кастрировать российских солдат, которые были ранены и попали в плен. Глава СК России распорядился в срочном порядке возбудить уголовное дело против Друзенко. После этого глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» объяснил свои слова эмоциями и заверил, что кастрировать никто никого не будет.

В свою очередь международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала украинские власти прекратить публиковать видеозаписи с российскими военнопленными. Правозащитники напомнили украинским властям о Женевской конвенции.

Политика,Геннадий Друзенко,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Следственный комитет,Human Rights Watch,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители