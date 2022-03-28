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54 минуты назад

Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

ТАССТАССиещё 11

Министерство юстиции России внесло телерадиокомпанию Deutsche Welle в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Deutsche Welle признали иноагентом
Фото: ТАССТАСС

"28 марта 2022 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Deutsche Welle", - говорится в сообщении.

Это решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. 3 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных шагов в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих контрмер была аннулирована аккредитация всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.

Политика,Минюст России,МИД России,
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