В Кремле заявили, что бесплатно поставлять газ Россия не собирается

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бесплатно поставлять газ Россия не собирается.

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Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в настоящий момент идет проработка модальности оплаты российского газа в рублях, поскольку процесс поставок весьма сложный и растянутый по времени.

Однако, подчеркнул Песков, совершенно точно можно сказать одно: в случае отказа Европы платить за топливо в рублях Россия не будет бесплатно поставлять газ.

Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Дмитрий Песков