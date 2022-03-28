Песков: «закон о невозвращенцах» - это полная чушь

Слухи о том, что в России якобы разрабатывается «закон о невозвращенцах», который предусматривает аннулирование гражданства РФ для покинувших страну, является чушью. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

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«Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», - сказал Песков журналистам.

Ранее в Сети стала распространяться информация о якобы разработке закона, который предусматривает лишение гражданства РФ лиц, которые покинули страну на фоне проведения спецоперации на Украине.