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31 минуту назад

Песков рассказал, куда РФ будет продавать нефть при отказе от нее стран Европы

Daily MoscowDaily Moscow

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, куда РФ будет продавать нефть при отказе от нее стран Европы.

Песков рассказал, куда РФ будет продавать нефть при отказе от нее стран Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия сможет найти потенциальных приобретателей нефти при отказе стран Европы от этого сырья.

Так, по его словам, не стоит забывать о рынке в юго-восточной Азии, который поможет компенсировать выпадающие заявки на нефть.

Конечно, рынок Европы является премиальным, однако мировой рынок куда более многогранен, подчеркнул Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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