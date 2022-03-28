Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, куда РФ будет продавать нефть при отказе от нее стран Европы.

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Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия сможет найти потенциальных приобретателей нефти при отказе стран Европы от этого сырья.

Так, по его словам, не стоит забывать о рынке в юго-восточной Азии, который поможет компенсировать выпадающие заявки на нефть.