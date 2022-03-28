Песков заявил, что пытавшие пленных военных РФ должны понести ответственность

Участвовавшие в пытках пленных военнослужащих Вооруженных сил России на Украине должны преследоваться и ответить за свои деяния, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния", - прокомментировал представитель Кремля кадры жестокого обращения украинских военных с российскими военнопленными.
По словам Пескова, в Кремле, "безусловно, видели" эту видеозапись.
"Эти, как и другие, факты будут проверяться. Вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке", - подчеркнул пресс-секретарь президента.