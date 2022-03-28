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2 часа назад

Песков заявил, что пытавшие пленных военных РФ должны понести ответственность

ТАССТАССиещё 3

Участвовавшие в пытках пленных военнослужащих Вооруженных сил России на Украине должны преследоваться и ответить за свои деяния, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что пытавшие пленных военных РФ должны понести ответственность
Фото: ТАССТАСС

"Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния", - прокомментировал представитель Кремля кадры жестокого обращения украинских военных с российскими военнопленными.

По словам Пескова, в Кремле, "безусловно, видели" эту видеозапись.

"Эти, как и другие, факты будут проверяться. Вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Политика,Армия,Дмитрий Песков,
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