В Кремле сообщили, что РКН оценит содержание интервью Зеленского на предмет соответствия законодательству РФ

"Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", - сказал представитель Кремля и подчеркнул, что Россия "не боится" заявлений Зеленского, содержащихся в этом интервью.