В Кремле сообщили, что РКН оценит содержание интервью Зеленского на предмет соответствия законодательству РФ

РФ не боится публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского, данное корреспондентам ряда российских СМИ, но Роскомнадзор (РКН) должен проверить материал на предмет соответствия законодательству страны. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", - сказал представитель Кремля и подчеркнул, что Россия "не боится" заявлений Зеленского, содержащихся в этом интервью.
"[РФ] не боится. У нас есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую-то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что сам он пока не ознакомился с содержанием этого интервью.
"Нет, пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.