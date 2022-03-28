Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением

«Мы действительно наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей компании, которую некоторые западные политики называют «тотальной войной против России», в которой все средства хороши. Отмечу, что это началось далеко не сейчас. Последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинает требовать от них и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам», - заявил министр в интервью сербским СМИ.