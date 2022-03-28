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54 минуты назад

Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением

Алиса Селезнёва

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые западные политики нынешнюю кампанию против РФ называют «тотальной войной против России». По его мнению, в рамках этой кампании Москва столкнулась с беспрецедентным давлением. Об этом сообщают РИА Новости.

Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы действительно наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей компании, которую некоторые западные политики называют «тотальной войной против России», в которой все средства хороши. Отмечу, что это началось далеко не сейчас. Последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинает требовать от них и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам», - заявил министр в интервью сербским СМИ.

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Ранее Лавров назвал иллюзиями попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. По его мнению, сейчас международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате стремления Запада сохранить свое доминирование в международных делах и «подчинить себе все и вся».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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