Лавров: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые западные политики нынешнюю кампанию против РФ называют «тотальной войной против России». По его мнению, в рамках этой кампании Москва столкнулась с беспрецедентным давлением. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы действительно наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей компании, которую некоторые западные политики называют «тотальной войной против России», в которой все средства хороши. Отмечу, что это началось далеко не сейчас. Последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинает требовать от них и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам», - заявил министр в интервью сербским СМИ.
Ранее Лавров назвал иллюзиями попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. По его мнению, сейчас международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате стремления Запада сохранить свое доминирование в международных делах и «подчинить себе все и вся».