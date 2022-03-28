В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
56 минут назад

Лавров заявил, что об изоляции России речи не идет из-за большого количества партнеров

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 1

У России имеется огромное количество партнеров, об изоляции страны речи не идет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Лавров заявил, что об изоляции России речи не идет
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

«Что касается изоляции, никакой изоляции нет... У нас партнеров огромное количество и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Азии в целом, в Африке, в Латинской Америке... У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами, и конечно же среди этих организаций Африканский союз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и многие другие», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что российские дипломаты, в отличие от западных коллег, всегда стремятся основывать свои шаги исключительно на фактах. Примером этого может послужить ситуация, когда РФ представила на Совбезе документы о наличии на Украине военных биологических лабораторий, созданных и оперируемых Пентагоном.

Политика,Сергей Лавров,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители