Депутат Госдумы потребовал от Байдена и ЕС внести его в санкционные списки

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев потребовал от президента США Джо Байдена внести его в санкционные списки, так как выступает за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако не мог проголосовать за данное решение, поскольку болел. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: официальный сайт Олега Матвейчева официальный сайт Олега Матвейчева

Депутат уточнил, что написал письмо американскому лидеру и ждет своего включения в списки. По словам Матвейчева, его включили в списки Евросоюза только после того, как он написал верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

«Теперь, когда появились американские санкционные списки, я тоже свою фамилию там не обнаружил. Пришлось писать письмо Байдену», — подчеркнул депутат.

Свое требование он объяснил тем, что хочет быть рядом с товарищами по партии.