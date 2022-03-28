Госдума предложила Рособрнадзору увеличить количество заданий по теме ВОВ в ЕГЭ

В рамках единого госэкзамена по истории сейчас их только 114. Свою инициативу в Рособрнадзор направила глава комитета по просвещению Ольга Казакова. По её словам, в демонстрационном варианте ЕГЭ на 2022 год Великой Отечественной войне посвящён только один вопрос.
«Если мы хотим, чтобы наши дети обладали достаточным объёмом знаний о роли России в освобождении мира от фашизма, гордились подвигом своих предков, одного вопроса на главном школьном экзамене явно недостаточно», — подчеркнула парламентарий, сообщает РИА Новости.