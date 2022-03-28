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14 минут назад

Политолог: Европа ввела санкции «против самих себя»

Алиса Селезнёва

Евросоюз не задумывался о последствиях введения санкций против России, и сейчас странам надо изменить политику и признать влияние антироссийских ограничений на свою экономику. Об этом заявил британский политический обозреватель Энтони Уэббер в эфире RT.

Политолог: Европа ввела санкции «против самих себя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», – цитирует Уэббера «Взгляд».

По его словам, теперь Европе нужно изменить свою политику к России т.к. в итоге они «вводят санкции против самих себя». Он также напомнил, что санкции вылились в массовые акции протеста по всей Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.

Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что в борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. По его словам, если из-за антироссийских санкций экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа.

Политика,ЕС,
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