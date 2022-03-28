В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
51 минуту назад

В США заявили о планах бороться с Россией «до последнего украинца»

Алиса Селезнёва

Отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман опубликовал статью для портала The Gray Zone, в которой заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией и будут бороться «до последнего украинца». Америка пошла на это, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

В США заявили о планах бороться с Россией «до последнего украинца»
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. Кроме того, действия Вашингтона направлены на продление боевых действий.

«Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».

Дипломат уверен, что война на Украине выгодна США, т.к. формирует негативное отношение к России. Кроме того, кризис положительно сказывается на национальном военно-промышленном комплексе и усиливает НАТО. Фриман подчеркнул, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что россияне не враги США. Он также отметил, что сейчас против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции». При этом он подчеркнул, что за ними последуют новые.

Политика,Джозеф Байден,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители