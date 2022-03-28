В США заявили о планах бороться с Россией «до последнего украинца»

Отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман опубликовал статью для портала The Gray Zone, в которой заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией и будут бороться «до последнего украинца». Америка пошла на это, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

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По его словам, США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. Кроме того, действия Вашингтона направлены на продление боевых действий.

«Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».

Дипломат уверен, что война на Украине выгодна США, т.к. формирует негативное отношение к России. Кроме того, кризис положительно сказывается на национальном военно-промышленном комплексе и усиливает НАТО. Фриман подчеркнул, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца».