Глава МИД Франции назвал Мариуполь новым Алеппо

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Мариуполь новым Алеппо и предупредил мир о коллективном чувстве вины. Об этом сообщает CNN.
Такое заявление Ле Дриан сделал во время международной конференции «Доха Форум».
По его словам, если мир ничего не сделает для помощи Мариуполю, возникнет коллективное чувство вины.
«Я думаю, что мы находимся на переломном этапе, когда, помимо украинского кризиса, бросают вызов параметрам стабильности и безопасности в Европе», - добавил министр.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал восстановить Мариуполь, отметив, что «Россия здесь навсегда».
«Сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками», - заявил он.
Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «на этот счет сейчас нет никакой официальной позиции».