В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах

Киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло», — сказал он.
Депутат уточил, что не видит возможностей для Украины «сохраниться в нынешних границах» и причин для диалога с Киевом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Это, по его словам, суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению».
27 марта стало известно место новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.