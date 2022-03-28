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2 часа назад

В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло», — сказал он.

Депутат уточил, что не видит возможностей для Украины «сохраниться в нынешних границах» и причин для диалога с Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Это, по его словам, суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению».

27 марта стало известно место новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Госдума,
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