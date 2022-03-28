Крымские татары заявили об угрозах на Украине

«Мне начали массово поступать звонки с Херсонской области, где исторически компактно проживают крымские татары. Наши соотечественники сообщают, что украинские радикалы из числа запрещенной в России экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей», – передает его слова РИА «Новости».