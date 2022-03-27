Раскрыто место встречи делегаций России и Украины

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.
"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган сообщил Путину в ходе телефонного разговора, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия и мира между Украиной и РФ - канцелярия.