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46 минут назад

Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

ТАССТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Раскрыто место встречи делегаций России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган сообщил Путину в ходе телефонного разговора, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия и мира между Украиной и РФ - канцелярия.

Политика,В мире,Владимир Путин,
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