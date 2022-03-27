Чавушоглу провел телефонный разговор с Лавровым

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 27 марта провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине", - уточнили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства, не приведя иных подробностей.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара "продолжит вносить свой вклад в этот процесс".

Накануне Чавушоглу заявил, что Турция осознает свою ответственность в переговорах между Россией и Украиной. Также Чавушоглу призвал международное сообщество и дальше оказывать давление на Россию из-за ее специальной операции на Украине.