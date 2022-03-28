Путин поручил повысить процентную ставку по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин дал поручение скорректировать с 1 апреля условия льготной ипотеки в новых домах с помощью повышения ставки до 12% и увеличения предельного размера кредита. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ обеспечить: внесение с 1 апреля 2022 года изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 31 марта 2022 года.
Также правительство должно до этого срока совместно с Банком России обеспечить разработку программы субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым застройщикам в рамках реализации механизма проектного финансирования.
Помимо этого, поручено выделить до 15 мая 2022 года дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере не менее 120 млрд руб. на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ.