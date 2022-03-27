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10 минут назад

Захарова раскрыла «дьявольский план» США на Украине

Майк Габриелян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дьявольским планом» военно-биологическую деятельность США на Украине.

Захарова раскрыла «дьявольский план» США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить», - написала она в Telegram-канале.

Захарова привела хронологический список действий США на Украине в военно-биологической сфере. Он составлен на основе открытых источников, а также слитых в интернет документов (включая «Викиликс»).

Дипломат пишет, что данный список дает примерное представление «о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическою активность на Украине».

Из списка следует, что впервые крупные компании ВПК США подключились к военно-биологической деятельности на Украине еще в 2000 году.

Последняя дата списка - 8 марта 2022 года. Тогда заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд в своем выступлении открыто признала сотрудничество между США и Украиной в разработке патогенов.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была одобрена 26-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1971 года.

Ранее Минобороны России провело презентацию, рассказав, что киевский режим стал участником американской военно-биологической программы. США потратили более 200 миллионов долларов на биологические лаборатории на Украине.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Wikileaks,Генассамблея ООН,
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