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18 минут назад

В Совфеде оценили стремление ЛНР войти в состав России

Илья Родин

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Луганская и Донецкая народные республики вправе обратиться с просьбой о вступлении в Российскую Федерацию, если оно не противоречит их конституциям. Об этом пишет РИА «Новости».

В Совфеде оценили стремление ЛНР войти в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Луганская и Донецкая Народные Республики вправе принять решение о вхождении в состав России, если оно не противоречит их конституциям», - уточнил сенатор.

Он напомнил также, что «Москва признала их суверенитет».

В свою очередь, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Калашников сказал, что в настоящий момент инициатива провести в ЛНР референдум о вступлении в Россию несколько несвоевременна.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», - цитирует его ТАСС.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил ранее, что в ближайшее время в республике состоится референдум о вхождении в состав РФ.

Политика,Леонид Пасечник,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,
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