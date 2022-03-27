В Совфеде оценили стремление ЛНР войти в состав России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Луганская и Донецкая народные республики вправе обратиться с просьбой о вступлении в Российскую Федерацию, если оно не противоречит их конституциям. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Луганская и Донецкая Народные Республики вправе принять решение о вхождении в состав России, если оно не противоречит их конституциям», - уточнил сенатор.

Он напомнил также, что «Москва признала их суверенитет».

В свою очередь, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Калашников сказал, что в настоящий момент инициатива провести в ЛНР референдум о вступлении в Россию несколько несвоевременна.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», - цитирует его ТАСС.