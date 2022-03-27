Еще одна страна встала на сторону Путина

Правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и хочет «поквитаться» с лидером США Джо Байденом. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.
«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси, пишет РИА «Новости».
Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд «видит возможность поквитаться» с Джо Байденом. Как сообщалось ранее, во время предвыборной кампании лидер Америки назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Кроме того, будучи президентом, Байден доложил, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
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