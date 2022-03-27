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22 минуты назад

«Полет фантазии»: В РФ ответили на слова польского генерала о Калининграде

Елена Прошина

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что военные пенсионеры любят поболтать и порой не контролируют полёт своей фантазии, сообщил он в эфире «Соловьёв LIVE».

«Полет фантазии»: В РФ ответили на слова польского генерала о Калининграде
Фото: ТАССТАСС

Так дипломат отреагировал на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предъявившего претензии на Калининград.

«Отставные генералы очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», — подчеркнул представитель Министерства внутренних дел.

Как отметил Андреев, польские пользователи Сети уже ищут ответ на вопрос, когда Кёнигсберг находился под властью Польши.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее также отреагировала на комментарий польского генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости поднять вопрос о принадлежности Калининграда.

«Как поднимет, так и опустит», — заявила дипломат.

25 марта Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград». По его мнению, областной центр России является территорией Польши.

Политика,Сергей Андреев,Мария Захарова,МИД России,
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