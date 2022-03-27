«Полет фантазии»: В РФ ответили на слова польского генерала о Калининграде

«Отставные генералы очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», — подчеркнул представитель Министерства внутренних дел.