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1 час назад

Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 9

Он также поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом президент РФ заявил в видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России.

Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Фото: ТАССТАСС

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу. Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи», — сказал Путин.

Войска национальной гвардии стали неотъемлемым и надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, добавил президент .

Политика,Владимир Путин,Росгвардия,
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