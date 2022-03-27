Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Он также поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом президент РФ заявил в видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу. Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи», — сказал Путин.
Войска национальной гвардии стали неотъемлемым и надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, добавил президент .