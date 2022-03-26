Лондон назвал условия для снятия санкций с России

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать», — заявила Трасс, добавляя, что этот механизм «не использовался в 2014 году».