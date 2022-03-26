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43 минуты назад

Лондон назвал условия для снятия санкций с России

Газета.RuГазета.Ru

Основными условиями для снятия санкций в отношении России являются прекращение огня и вывод войск с Украины. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

Лондон назвал условия для снятия санкций с России
Фото: МИД РФ/ReutersМИД РФ/Reuters

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать», — заявила Трасс, добавляя, что этот механизм «не использовался в 2014 году».

Раскрыто условие отмены западных санкций против России

Глава британского МИД также призвала «удвоить санкции и количество поставляемого Украине оружия». По ее мнению, продолжение и усиление подобных мер может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, Российские железные дороги (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро» и российские оборонные предприятия.

В посольстве РФ в Лондоне назвали эти меры «еще одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент».

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