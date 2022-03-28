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1 час назад

Выдворенные из Польши 45 российских дипломатов покинули страну

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, посольство России в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

45 российских дипломатов покинули Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дипломаты покинули территорию Польши», – цитирует РИА «Новости» Андреева.

При этом он отметил, что российское посольство в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи.

«Что касается дальнейшей работы посольства, те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан в Польше, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан на надлежащем уровне», – приводит ТАСС слова Андреева.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Политика,Русофобия и русофобы,Сергей Андреев,
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