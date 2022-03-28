45 российских дипломатов покинули Польшу

«Что касается дальнейшей работы посольства, те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан в Польше, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан на надлежащем уровне», – приводит ТАСС слова Андреева.