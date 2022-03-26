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16 минут назад

Посол РФ в Польше считает, что до разрыва двусторонних отношений дело не дойдет

ТАССТАСС

Разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой, скорее всего, не произойдет, однако российское посольство в Польше может быть на время закрыто. Об этом заявил в субботу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире проекта "Соловьев Live".

Россия может закрыть посольство в Польше
Фото: ReutersReuters

"До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве. Будет так - будет, поживем - увидим", - сказал он.

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Официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от идеи ввода миротворцев НАТО на Украину, сообщил посол РФ.

Политика,Сергей Андреев,НАТО,
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