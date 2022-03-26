Россия может закрыть посольство в Польше

"До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве. Будет так - будет, поживем - увидим", - сказал он.