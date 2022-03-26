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59 минут назад

Песков: оскорбления от Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений с США

ТАССТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Песков прокомментировал оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина
Фото: ТАССТАСС

"Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", - сказал представитель Кремля ТАСС, комментируя очередные высказывания американского президента.

"И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом", - подчеркнул Песков.

Байден назвал Путина «мясником»

Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей, сказал пресс-секретарь российского президента.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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