Песков прокомментировал оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
"Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", - сказал представитель Кремля ТАСС, комментируя очередные высказывания американского президента.
"И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом", - подчеркнул Песков.
Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей, сказал пресс-секретарь российского президента.