В МИД РФ предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона

«США в последнее время пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений. Стрелки привычно переводятся на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или ассиметрично», — заявила Захарова.