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28 минут назад

В МИДе России предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона

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Она будет для Соединённых Штатов болезненной, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИД РФ предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона
Фото: ТАССТАСС

«США в последнее время пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений. Стрелки привычно переводятся на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или ассиметрично», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа России назвала главное препятствие на переговорах с Украиной. По словам Марии Захаровой, это — несамостоятельность киевского режима.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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