К Путину обратились с просьбой по Карабаху

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) направили президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо с просьбой об увеличении количества российских военнослужащих в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НКР.

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Руководители непризнанной республике в своем послании отмечают высокую эффективность действий российских миротворцев, то, что они выполняют поставленные им задачи в полном объеме.

Вместе с тем, по их мнению, «действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь», поэтому «необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности».

Власти обещают обеспечить личный состав миротворцев всем необходимым для проживания, и даже начали соответствующие строительные работы.