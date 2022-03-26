К Путину обратились с просьбой по Карабаху

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) направили президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо с просьбой об увеличении количества российских военнослужащих в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НКР.
Руководители непризнанной республике в своем послании отмечают высокую эффективность действий российских миротворцев, то, что они выполняют поставленные им задачи в полном объеме.
Вместе с тем, по их мнению, «действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь», поэтому «необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности».
Власти обещают обеспечить личный состав миротворцев всем необходимым для проживания, и даже начали соответствующие строительные работы.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян 24 и 25 марта в телефонных разговорах обсудили сложную ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.