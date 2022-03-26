МИД выразил готовность вести диалог с Вашингтоном

Россия не уходит от диалога с США по теме дипломатических представительств и готова продолжить договариваться на равных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

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«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения», — заявила дипломат.

По ее словам, в Вашингтоне делают все, чтобы еще больше осложнить работу отечественных загранучреждений.