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1 час назад

МИД России выразил готовность вести диалог с Вашингтоном

Lenta.ruLenta.ru

Россия не уходит от диалога с США по теме дипломатических представительств и готова продолжить договариваться на равных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

МИД выразил готовность вести диалог с Вашингтоном
Фото: ТАССТАСС

«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения», — заявила дипломат.

По ее словам, в Вашингтоне делают все, чтобы еще больше осложнить работу отечественных загранучреждений.

При этом Захарова отметила, что в настоящее время желание американской стороны обсуждать данный вопрос не просматривается «даже под увеличительным стеклом». Специалист считает, что под «лицемерные рассуждения» о важности сохранения дипломатического присутствия США делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских диппредставительств в Соединенных штатах.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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