Захарова ответила на заявление польского генерала про Калининград

«Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», - отметил Лысков.