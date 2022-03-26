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15 минут назад

Кремль сообщил о двух беседах Путина и Пашиняна

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян 24 и 25 марта провели телефонные переговоры. Политики обсудили сложную ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Кремль сообщил о двух беседах Путина и Пашиняна
Фото: ТАССТАСС

«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», - рассказал Песков.

Отмечается, что глава армянского кабмина считает крайне напряженной ситуацию, «сложившуюся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана».

Пашинян подчеркнул, что для ее разрешения России следует приложить все усилия к тому, чтобы вернуть азербайджанских военных на исходные позиции.

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ТАСС напоминает, что 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Сторонам удалось достаточно быстро погасить конфликт. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий.

В документе говорилось, что армянская и азербайджанская армии обязаны остановиться на занятых позициях, часть районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и так называемого «Лачинского коридора» должны быть размещены российские миротворцы.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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