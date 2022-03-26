Захарова высмеяла заявление польского генерала о Калининграде

«Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет – изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград – глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – передает РИА «Новости» его слова.