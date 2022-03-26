В Совфеде ответили на заявление польского генерала про Калининград

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Калининград «является территорией Польши». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории - и Второй мировой войны, и собственной страны», - сказал Косачев.

По его словам, «таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше».

«Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки - и вот чудовищный результат», - добавил сенатор.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша может претендовать на Калининградскую область. В интервью он заявил, что Калининградская область находится «под российской оккупацией с 1945 года».

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», - сказал он.