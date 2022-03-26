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18 минут назад

Медведев назвал цель переговоров России и Украины

Майк Габриелян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал цель переговоров России и Украины. В интервью журналистам он отметил, что переговоры должны зафиксировать все результаты, на которые направлена специальная операция, передает РИА «Новости».

Медведев назвал цель переговоров России и Украины
Фото: ТАССТАСС

«А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной», - сказал Медведев.

По его словам, именно эти законы «делят людей по национальностям», называют одних людей правильными, а других «выводят за скобки».

Политик отметил, что Киев также преследует свои цели на переговорах. Основная - «сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие».

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что наша страна ставит целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В рамках демилитаризации и денацификации Украины Россия наносит удары только по военной инфраструктуре и вооруженным формированиям Киева.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Посреднические услуги предложили несколько стран. Так, накануне стало известно, что выступить посредником готова Бразилия.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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