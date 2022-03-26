Путин подписал закон о признании участников спецоперации ветеранами

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий участников военной спецоперации на Украине статусом ветеранов боевых действий.
23 марта данный закон группы сенаторов и депутатов был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации. Ранее документ приняла Госдума сразу в трех чтениях.
«Закон наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих, сотрудников МВД, Федеральной службы безопасности, Росгвардии и других силовых структур, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса», — сказал один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Поправки вносятся в приложение к закону «О ветеранах», дополняется перечень территорий и периодов, на основании которого присваивается данный статус. Таким образом, действие закона распространят на солдат и офицеров, участвующих в спецоперации на Донбассе. Они получат налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. По предварительным оценкам Минобороны, его объем составит порядка пяти миллиардов рублей в текущем году.