Путин подписал закон о признании участников спецоперации ветеранами

«Закон наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих, сотрудников МВД, Федеральной службы безопасности , Росгвардии и других силовых структур, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса», — сказал один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак .

Поправки вносятся в приложение к закону «О ветеранах», дополняется перечень территорий и периодов, на основании которого присваивается данный статус. Таким образом, действие закона распространят на солдат и офицеров, участвующих в спецоперации на Донбассе. Они получат налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.