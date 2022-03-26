Володин: Байдену чужды ценности человеческой жизни

Россия в ходе спецоперации на Украине защищает своих граждан и соотечественников, а не решает вопрос принадлежности территорий, написал в своем Telegram-канале в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя высказывания президента США Джо Байдена, Володин подчеркнул, что тот не понимает такой логики, потому что ему чужды ценности человеческой жизни и свободы.

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"Кризис на Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений", - отметил Володин.

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Он подчеркнул, что для того, чтобы понять это, Байдену необходимо "принять нашу систему ценностей, что вряд ли возможно".

"Для него сила в деньгах, а для нас - в правде", - указал Володин.

Так, отметил он, заявления президента США по вопросу территории Украины построены "на понятной ему, но не нам логике".

"Исключительно колониальное мышление. Оно заставляет задуматься о том, что нынешний президент США - несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны", - отметил Володин.

По его словам, для Байдена "не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура". "Все это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Истинные ценности элит США - это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать", - считает Володин. Он отметил, что руководствуясь именно такой логикой, США развязали войны в Ливии, Ираке, Афганистане, Югославии, Вьетнаме. "В этом весь смысл американской внешней политики", - добавил спикер Госдумы.