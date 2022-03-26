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23 минуты назад

Медведев заявил об угрозе ядерной войны

Ura.RuUra.Ru

В мире не хотят ядерной войны, однако угроза ее начала существует постоянно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил об угрозе ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. Однако очевидно, что угроза существует всегда. Нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США. Такова жизнь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».

В США описали "чудовищный" сценарий ядерной войны с Россией

Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили, что на Украине были найдены доказательства разработки ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму.

В НАТО заявили, что вмешательство в спецоперацию приведет к началу третьей мировой войны. В Кремле отметили, что Россия использует ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране, пишет «Национальная служба новостей».

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Минобороны России,НАТО,Совет безопасности РФ,
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