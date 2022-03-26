Медведев заявил об угрозе ядерной войны

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. Однако очевидно, что угроза существует всегда. Нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США. Такова жизнь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».