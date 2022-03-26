Медведев сравнил отношения России и Запада с холодной войной

«Я вот с (экс-президентом США Бараком, — прим. «Ленты.ру) Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентами Путиным и Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке», — заявил он.

Политик подчеркнул, что если бы российское руководство занимало такую же безответственную позицию, то «можно было бы так и сказать: раз так, значит, и все тогда, до свидания». По его словам, есть оговорка «rebus sic stantibus», которая означает, что международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие. Сейчас эти обстоятельства исчезли, заявил зампредседателя.