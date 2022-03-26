Россия начала формирование военной администрации на юге Украины

Россия начала формирование военно-гражданской администрации в городах на юге Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на юге Украины также запущен процесс трансляции российского радиовещания. Мурадов отметил, что люди в расчетах все чаще используют российскую валюту. Он выразил уверенность, что все эти изменения — «шаги в верном направлении», так как Украина «всегда была важной частью русской цивилизации».