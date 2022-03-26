В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
27 минут назад

Россия начала формирование военной администрации на юге Украины

Елена Прошина

Россия начала формирование военно-гражданской администрации в городах на юге Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Россия начала формирование военной администрации на юге Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на юге Украины также запущен процесс трансляции российского радиовещания. Мурадов отметил, что люди в расчетах все чаще используют российскую валюту. Он выразил уверенность, что все эти изменения — «шаги в верном направлении», так как Украина «всегда была важной частью русской цивилизации».

Мурадов пояснил, что речь идет о населенных пунктах юга Запорожской области, находящихся в Приазовье, включая Бердянск и Мелитополь, а также о Херсонской области. Он подчеркнул, что эти регионы в свое время образовывали единый хозяйственный комплекс с Крымским полуостровом.

Политика,Георгий Мурадов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители