Россия начала формирование военно-гражданской администрации в городах на юге Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
По его словам, на юге Украины также запущен процесс трансляции российского радиовещания. Мурадов отметил, что люди в расчетах все чаще используют российскую валюту. Он выразил уверенность, что все эти изменения — «шаги в верном направлении», так как Украина «всегда была важной частью русской цивилизации».
Мурадов пояснил, что речь идет о населенных пунктах юга Запорожской области, находящихся в Приазовье, включая Бердянск и Мелитополь, а также о Херсонской области. Он подчеркнул, что эти регионы в свое время образовывали единый хозяйственный комплекс с Крымским полуостровом.